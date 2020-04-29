Bakan Selçuk açıkladı! Uzak eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz için bu süreci birlikte yönetmeliyiz. Uzaktan eğitim şu andaki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk' dedi.

Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı önemli açıklamalardan başlıklar:

LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak

Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreci planladık

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Bir zayıf not varsa öğrencimiz sorumlu olarak geçecek