İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk açıkladı! Uzak eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Bakan Selçuk açıkladı! Uzak eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Bakan Selçuk açıkladı! Uzak eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesine karar verildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz için bu süreci birlikte yönetmeliyiz. Uzaktan eğitim şu andaki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk' dedi. 

Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı önemli açıklamalardan başlıklar:

LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak

Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreci planladık

 Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Bir zayıf not varsa öğrencimiz sorumlu olarak geçecek

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.