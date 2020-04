Bakan Selçuk açıkladı! Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde okullarda eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi. Bakan Selçuk, sürecin takvimine ilişkin açıklamalarda bulunarak daha önceden 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanan uzaktan eğitimin tarihinin 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerisine uyarak hızlı bir karar alan Milli Eğitim Bakanlığı, ilk olarak 23 Mart tarihinde uzaktan eğitim sürecine başladı. 25 Mart tarihinde alınan Bilim Kurulu kararı ile okulların 30 Nisan tarihine kadar uzaktan eğitime devam etmesi uygun görüldü. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmeni ilgilendiren, uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Bilindiği üzere ülkemiz tüm dünyada baş gösteren Korona virüsle mücadele içindedir. Zamanın ve zamanlamanın salgınla mücadele konusunda oldukça önemli olduğu bir döneme hep birlikte şahit olmaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle birlikte gerekli değerlendirmeleri yapıp gereken önlemleri ivedilikle alma kararlılığı içinde olduk. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Bakanlığımız bu süreçte isabetli ve kısa sürede sonuca gitmeye odaklanmış bir şekilde uzaktan eğitim ve okullarımızdaki koruyucu sağlık ürünleriyle ilgili üretim hizmetlerine kesintisiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır”

Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda Türkiye'de öğrenci olduğuna değinen Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Salgının başladığı tarihten itibaren dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede Uzaktan Eğitime geçme kararı almış olmanın faydalarının ortaya çıktığını vurgulayan Selçuk, “Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri, hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceklerimiz sabır, anlayış ve dikkattir” dedi.

“Geriye döndüğümüzde burada gösterdikleri özen bizi çok rahatlatacak”

Uzaktan Eğitim süreci uzadıkça öğrencilerdeki motivasyonun düşeceğine ve sıkılma durumları olabileceğine dair endişelerini dile getiren Selçuk, “Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte böyle yönetmek durumundayız. Uzaktan eğitim şu an elimizdeki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk ve ‘çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar' diye yüzbinlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam, uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Geriye döndüğümüzde burada gösterdikleri özen bizi çok rahatlatacak. Hep beraber başaracağız diyoruz ya hani, o birlikteliklerden biri de bu” diye konuştu.

“11'inci ve 12'nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimize EBA Akademik Destek platformuna yoğun talebi olduğunun farkındayız”

Okullardaki yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından eş zamanlı olarak uzaktan eğitim konusundaki eylem planını yürürlüğe koyduklarını ve bir hafta gibi kısa bir süre içinde, TRT ve TÜRKSAT iş birliğinde EBA TV ekranlarından yayınların başladığını hatırlatan Selçuk, süreç boyunca gönüllü olarak faaliyet gösteren öğretmenler ve teknisyenlerin çabalarını dile getirdi.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilere ayrı bir parantez açan Selçuk, “Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte bizlerin en hassas olduğu konudur. Tüm hazırlıklarımızı öğrencilerimizin bulunduğu koşullar perspektifinde etraflıca düşünerek hazırlamaktayız. 11'inci ve 12'nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimize EBA Akademik Destek platformuna yoğun talebi olduğunun farkındayız. Yapay zeka destekli öğretim sistemi öğrencilerimize kendi hızında ve sıfırdan alarak öğretme üstüne kurulu bir sistem. EBA Akademik Destek platformuna son birkaç gün içinde kayıt olan ve kullanan 11'inci ve 12'nci sınıf öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim. 13 Nisan tarihinden itibaren EBA Canlı Sınıf Uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı. İkinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 bini ise hafta sonu yapılarak eğitime yeni bir zaman boyutu kazandırdı. Öğrencilerimiz EBA'yı kullanarak zaman kavramından bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürecekler” ifadelerini kullandı.

“Bizim için her çocuğun eğitimi önemli”

Uzaktan Eğitim sürecinde öğrenciler ve velilerin sürekli yanlarında olduklarını ileten Selçuk, “Bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda daha önce öğrencilerimiz, velilerimize yönelik salgının oluşturduğu kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımlamıştık. Yayımlanan kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca 81 ilde ‘Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı' çağrı merkezi kurarak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilerimize destek oluyorlar. İki gün önce ‘Özelim Eğitimdeyim' adlı mobil uygulamayı paylaştık. Bu uygulama dünya ölçeğinde standartlara sahip. Her bir çocuğumuzun eğitimi önemli bizim için” diye konuştu.

“Telafi eğitimi bir bütündür”

Sürecin normale dönmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili bilgi veren Selçuk, “Unutulmasın; televizyon eğitimi, internet tabanlı EBA eğitimi ve yüz yüze yapılacak telafi eğitimi bir bütündür. Bu parçaların her biri öğrencilerimizin öğrenme ortamından uzaklaşmamasını sağlamaktadır” dedi.

“Güneşli ve güzel günlerin ülkemize en kısa sürede doğacağını temenni ediyorum”

Basın açıklamasının son kısmında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Selçuk, “Öğrencilerimizin bu geçici durumda bol bol kitaplarla zaman geçirmelerini tavsiye eder ve onların sağlığının bizler için ne denli önemli olduğunu söylemek isterim. Güneşli ve güzel günlerin ülkemize en kısa sürede doğacağını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“LGS tarihiyle ilgili, Cumhurbaşkanı bir açıklama yapacak”

Sınırlı sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda soruları da cevaplayan Bakan Selçuk, LGS'yle ilgili 4 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısını işaret ederek, “LGS tarihiyle ilgili, hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı bir açıklama yapacak. Sosyal mesafe konusunda da arkadaşlarımızla beraber simülasyonlar yapıyoruz. Nasıl bir oturma düzeni olur diye, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla da iletişim halindeyiz. Dün de bir toplantı yaptık konuyla ilgili. Her türlü tedbiri en güçlü şekilde alacağız” ifadelerini kullandı.

“Telafi eğitime ilişkin takvimimiz sürekli değişen, canlı bir takvim”

Telafi eğitimlerin takvimine dair gelen soruya ise Bakan Selçuk, “Bizim telafi eğitime ilişkin takvimimiz aslında sürekli değişen, canlı bir takvim. Çünkü durum değiştikçe telafi eğitiminin gereksinimlerini de dönüştürebiliyoruz. Birazdan 81 ilimizin Milli Eğitim Müdürüyle, telafi eğitimi konusunda bir toplantımız olacak. Telafi eğimin her yaş grubu ve her bölge için ayrı olarak oluşturulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi televizyondaki eğitim, internet tabanlı eğitim ve yüz yüze yapılacak eğitim de telafi eğitimidir. Bütün bunların hepsi öğrencilerimizin gelecekteki öğrenimlerinin zeminini sağlamlaştırma çabası ve çocuklarımızın okuldan uzaklaşmaması çabasıdır” cevabını verdi.

“İkinci dönemde not verilmesi söz konusu değil

2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin neredeyse tamamının Covid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitimle geçmesi üzerine Bakan Selçuk, sınıf geçmeyle ilgili soruda ise, “Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Şu anda ikinci dönemde not verilmesi söz konusu değil. Birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, diyelim ki bir not zayıf olma durumu varsa herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecekler” ifadelerini kullandı.

Emin Kuvat