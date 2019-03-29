Bakan Selçuk: 'Acıpayam ilçemizde SGK prim ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz'

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Denizli'de 20 Mart 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Acıpayam ilçesi için 25 Mart 2019 tarihine kadar SGK'ya verilmesi gereken iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019 tarihine kadar uzatmıştık" ifadesini kullandı.

"Depremi yaşayan vatandaşlarımızın, iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına bu kez SGK prim ödeme süresini 1 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatıyoruz" diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Ödeme vadesi 20 Mart 2019 ila 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında sona eren (2019 Şubat-Mart-Nisan ayları) Kurum alacakları ile Kurumca takibi yapılan diğer alacakların 1 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenebilmesi, ödeme vadesi 20 Mart 2019 veya öncesinde sona erdiği halde ödenmemiş kurum alacakları ile kurumca takibi yapılan diğer alacaklara 20 Mart 2019 ila 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 1 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenebilmesi, ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırılmış olup 20 Mart 2019 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 20 Mart 2019 ila 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 1 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenebilme imkanını sağlıyoruz."

“Prim borçları faizsiz taksitlendirilebilecek”

Bakan Selçuk, "Ayrıca ödeme süreleri ertelenen prim borçlarına 31 Temmuz 2019 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması halinde azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi imkanını getiriyoruz. Bu vesileyle depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.