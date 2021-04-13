Bakan Selçuk: 'Akademik Çalışma Programı başvurularında yarın son gün'

Amaçlarının çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmek olduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz. Yarın başvurular için son gün. Çalışma hayatı ve istihdam alanına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

Başvuru için herhangi bir bölüm sınırlaması bulunmuyor

Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden yarın saat 23.59'a kadar gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Bakan Selçuk, “Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin TL, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 TL destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler” dedi.

Hülya Keklik

