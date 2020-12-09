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Bakan Selçuk: 'Covid-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyoruz'

Bakan Selçuk: 'Covid-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyoruz'
Bakan Selçuk: 'Covid-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 tedavisi gören hastaların test sonuçlarına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını açıkladı. Bakan Selçuk, sağlık kuruluşlarına ayrıca pandemi bakım ücreti ödeneceğini belirtti.

Pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını anımsatan Bakan Selçuk, serviste yatırılarak tedavi edilen hastalarda sadece pandemi olgularında (PCR testi pozitif), yoğun bakımda yatırılarak tedavi alan hastaların ise korona virüs hastası olup olmadığına bakılmaksızın tamamında giderlerin SGK tarafından ödendiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, pandemi bakım hizmeti kapsamında yapılan yeni düzenlemeye ilişkin, “1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yatırılarak Covid-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula sistemine iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti ödüyoruz” dedi.

Selçuk, SGK tarafından serviste yatırılarak tedavi edilen, PCR testi pozitif çıkan veya PCR testi negatif olsa dahi Covid-19 tedavisi aldığı bilgisi Medula sistemine iletilen vakalarda pandemi bakım hizmetinin ödeneceğinin bilgisini verdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetini erişilebilir kılmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Hülya Keklik 

 

 

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