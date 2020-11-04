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Bakan Selçuk: 'Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım'da yapacağız'

Bakan Selçuk: 'Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım'da yapacağız'
Bakan Selçuk: 'Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım'da yapacağız'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak" diyen Bakan Selçuk, “Nakdi ücret desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Selçuk, fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

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