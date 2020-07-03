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Bakan Selçuk. 'Elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık'

Bakan Selçuk. 'Elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık'
Bakan Selçuk. 'Elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Havai fişek fabrikasında meydana gelen elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Haberi üzüntü içinde aldıklarını ifade eden Selçuk, "Havai fişek fabrikasında meydana gelen elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Geçmiş olsun" dedi.

Emin Kuvat
 

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