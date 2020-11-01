İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk: “Gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız”

Bakan Selçuk: “Gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız”
Bakan Selçuk: “Gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “En ufak bir risk gördüğümüz okulumuzda gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda düzenli olarak yapılan deprem analizleri sonucu yıkım veya güçlendirme kararları aldıklarını, İzmir'de de bu kapsamda eğitim öğretime kapatılan 50 okulun yıkımının Ağustos-Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

“Aldığımız bu tedbirlere bağlı olarak İzmir'de toplam 2 bin 505 okulumuzdan sadece 139'unda hafif sorunlar bulunuyor. Kamera kayıtları gösteriyor ki deprem anında okullarda bulunan öğrencilerimiz, öğretmenler ve okul müdürlerimiz eşliğinde güvenle tahliye edilmiş. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize düzenli ve hassasiyetle verdiğimiz deprem eğitimleri, okullarımızda yaptığımız deprem tatbikatları anlamını buldu. Öğrencilerimizi sakince tahliye eden öğretmenlerimize ayrıca teşekkür etmek isterim. Dün akşamdan bu yana İzmir'deyim. Bölgedeki tüm okullarımızı uzmanlarımızla birlikte geziyor ve hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. En ufak bir risk gördüğümüz okulumuzda gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız. Aklımız deprem korkusunu yaşayan çocuklarımızda, kalbimiz ve dualarımız hâlâ haber alamadığımız evlatlarımızla.”

İlker Turak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.