Bakan Selçuk: “Gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda düzenli olarak yapılan deprem analizleri sonucu yıkım veya güçlendirme kararları aldıklarını, İzmir'de de bu kapsamda eğitim öğretime kapatılan 50 okulun yıkımının Ağustos-Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

“Aldığımız bu tedbirlere bağlı olarak İzmir'de toplam 2 bin 505 okulumuzdan sadece 139'unda hafif sorunlar bulunuyor. Kamera kayıtları gösteriyor ki deprem anında okullarda bulunan öğrencilerimiz, öğretmenler ve okul müdürlerimiz eşliğinde güvenle tahliye edilmiş. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize düzenli ve hassasiyetle verdiğimiz deprem eğitimleri, okullarımızda yaptığımız deprem tatbikatları anlamını buldu. Öğrencilerimizi sakince tahliye eden öğretmenlerimize ayrıca teşekkür etmek isterim. Dün akşamdan bu yana İzmir'deyim. Bölgedeki tüm okullarımızı uzmanlarımızla birlikte geziyor ve hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. En ufak bir risk gördüğümüz okulumuzda gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız. Aklımız deprem korkusunu yaşayan çocuklarımızda, kalbimiz ve dualarımız hâlâ haber alamadığımız evlatlarımızla.”

İlker Turak