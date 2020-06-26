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Bakan Selçuk: 'Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 29 Haziran'da başlıyor'

Bakan Selçuk: 'Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 29 Haziran'da başlıyor'
Bakan Selçuk: 'Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 29 Haziran'da başlıyor'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.

 

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