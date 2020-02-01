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Bakan Selçuk: 'İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamele asla kabul edilemez'

Bakan Selçuk: 'İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamele asla kabul edilemez'
Bakan Selçuk: 'İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamele asla kabul edilemez'

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) uzun yıllar çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle tarafından işten çıkartılmıştı. İşten çıkarılan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından çirkin ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıktı.

Yaşanan olayın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Selçuk, konu ile ilgili bir müfettişin görevlendirildiğini belirterek,“İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Neşra Durmaz
 

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