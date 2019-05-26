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Bakan Selçuk: 'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak'

Bakan Selçuk: 'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak'
Bakan Selçuk: 'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı'nın 4 Haziran tarihine denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların ödemelerini bayram öncesi alabileceğini ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Selçuk, vatandaşların T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerini belirtti.  

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