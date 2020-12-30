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Bakan Selçuk: 'İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak'ta hesaplara yatırıyoruz'

Bakan Selçuk: 'İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak'ta hesaplara yatırıyoruz'
Bakan Selçuk: 'İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak'ta hesaplara yatırıyoruz'

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile korona virüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

Utku Şimşek
 

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