Bakan Selçuk: “İş'te Anne projemizden '42 binden fazla kadınımız yararlandı'

Bakan Selçuk, İŞKUR tarafından, dezavantajlı konumda bulunan ve çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların işgücüne kazandırılması amacıyla Eylül 2018'de başlatılan "İş'te Anne Projesi"nin sürdüğünü belirtti. Bakan Selçuk, “Proje kapsamında sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınlar bu projeden yararlanıyor” ifadelerini kullandı.

Kursa katılanlara çocuk bakım desteği

İŞKUR'un 81 İl Müdürlüğünde “İş'te Anne Birimi” oluşturulduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, projeden yararlanan kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüplerine katıldığının, İş Kulübü bulunmayan illerde ise İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden faydalandığının bilgisini verdi. Selçuk, kadınların İş Kulübü faaliyeti sonrasında en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ile İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandığını söyledi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, diğer yandan sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ile İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kadınlara günlük olarak ödenen kursiyer zaruri giderine ilave olarak ayrıca aylık 400 TL çocuk bakım desteği verildiğinin de altını çizdi.

“Kadınların güçlendirilmesi için çok önemli adımlar atıyoruz”

Kadınların ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkânlarına sahip olması, işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Selçuk, “Kadınların güçlendirilmesi için önemli adımlar atıyoruz” diye konuştu. Türkiye'de son 18 yılda kadın istihdamının artırılması için reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadın istihdamında dünyadaki gelişmelerin yakalanmasının, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Utku Şimşek