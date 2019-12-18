Bakan Selçuk: 'Kısa süre içerisinde satış ve devirle ilgili olumlu haberin gelmesini ümit ediyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nin maddi sorunlarından dolayı öğretmenlerinin maaşlarını ödeyememesiyle ilgili velileri temsilen gelen grupla görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) Doğa Koleji velilerini temsilen gelen grupla görüşme gerçekleştiren Bakan Selçuk, basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, MEB'e bağlı 12 bin 64 özel okul olduğunu hatırlatarak bunlardan 214'ünde bazı finansal sorunların mevcut olduğunu aktardı. Selçuk, yaşanan sıkıntının öğretmen maaşları, bina kiraları, SGK primleri, işletme giderleri gibi konulardan dolayı ortaya çıktığını belirterek, Doğa Koleji'ne bağlı öğretmen ve öğrencilerle ilgili konuştu. Bakan Selçuk, “Bu süreci hukuki sorumluluk ve yetkimiz dahilinde en başından beri takip ediyoruz. Her türlü ihtimale karşı da tedbirimizi almış durumdayız. Gerekmesi halinde tüm öğrencileri resmi okullarımıza yerleştirme konusunda planlarımız hazır. Özel öğretim kurumlarının temsilcileriyle de süreci hassasiyet içinde değerlendiriyoruz. Resmi okulların dışındaki ihtimalleri de gözetiyoruz. Özel öğretim kurumlarının temsilcileri ve yetkilileriyle defalarca toplantı yapıp ihtimaller üzerinde değerlendirme yapmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konunun sıkı takipçisiyiz”

Bir an önce sorunun ortadan kalkması gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, konunun sıkı takipçisi olduğunu ve konunun satış yönünde olumlu bir seyir izlediğini aktardı. Bakan Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanuni görevi kurumu açma şartlarının kaybedilmesi halinde okulun faaliyetini sınıflandırıp öğrencilerin resmi okullara kaydetmekte sınırlıdır. Bu sınırlar dahilinde sonlandırma işlemi yapmak çok basit. Ama sonlandırma işleminin yapılması halinde öğretmenlerimizin ve diğer idari çalışanların büyük problemle karşı karşıya kalacağı da açık. Bu arada tüm mağduriyetlerini rağmen dersinin başında olan öğretmenlerimize hususi olarak teşekkür ediyorum. Öğretmen, öğrenci ve velilerin bazı beklentiler doğrultusunda, okullarımızı kapatmak yerine yaşatmak, eğitime devam sağlamak maksadıyla da satış sürecini yakından takip ediyoruz. Ekonomik tablonun büyüklüğü satış ve devir işlemlerinin uzamasına yol açıyor. Ancak satış ve devre dair görüşmelerin özellikle tam da bugünlerde etkin bir biçimde yürütüldüğünü takip ediyoruz. Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satış yönünde bir çözümün ortaya çıkması için de gereken yetkileriniz sorumluluklarımızla dahilinde gereken tedbirleri alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma yönünde planımız olmadığını belirtmek isterim. Kamu kaynakları, kamunun kurumlarının yetkin hale gelmesi ve daha işlevsel olması için yönlendirilecektir. Amacımız çocuklarımızın eğitimi öğretiminin aksamaması. Milli Eğitim Bakanlığı olarak hemen yarın sabah için bile her türlü tedbiri almış durumdayız. Keskin tedbirler ve sonlandırma gibi işlemler çok kolay ama bunun ortaya çıkaracağı maliyetlerin de dikkatimiz dahilinde olduğunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

“Bizim meselemiz çocuklar, onlar için bu meseleyle ayrı bir şekilde ilgileniyoruz”

MEB'in tüm meselesinin çocuklar olduğunu ifade eden Selçuk, “Bizim meselemiz çocuklar, onlar için bu meseleyle ayrı bir şekilde ilgileniyoruz. Hal böyleyken çocuklarımızın bu konu ile ilgili eylemlere katılması, fotoğraflarının çekilmesi, görüntülerinin çekilmesi gibi çocukların bu meselenin içine dahil etmeye çalışılan gayretlerin doğru olmadığını düşünüyorum. Öğretmenlerimizden ve velilerimizden konuda çok özel hassasiyet bekliyorum. Bu meselenin çözüme kavuşması için bütün Türkiye'de gayret gösterdiğimizi tekrar tekrar ifade etmek isterim. Bu tür sorunların yaşanmaması konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yönünde ayrı planlarımızda var. 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununda gerekli düzenleme yapılarak kurumlardan açılışta mali teminat ile en az ödenmiş sermaye zorunluluğu, özel okul açacakların sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi şartı, özel okul açılış standartlarının yükseltilmesi konusunda bazı çalışmalarımız var. Bunun çerçevesini daha da netleştireceğiz” dedi.

“Kısa süre içerisinde satış ve devirle ilgili olumlu haberlerinin gelmesini ümit ediyoruz”

Doğa Koleji özelinde yaşanan meseleyi her an takip ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, MEB'in konuyla ilgili birden fazla planının olduğunu da vurguladı. Selçuk, “Meseleyi günlük olarak anlık olarak takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Çok kısa süre içerisinde satış ve devirle ilgili olumlu haberlerinin gelmesini ümit ediyoruz. Dikkat ettiğimiz hususlar olumlu bir takım hususların söz konusu olabileceğini hissettiriyor. Bunun olmaması halinde tüm velilerimiz, öğretmenlerimiz emin olsunlar her türlü tedbiri alacağız. A planı, B planı, C planı konusunda her türlü hazırlığımız mevcut. Bugünlerde bu konunun daha hızlı şekilde çözüme kavuşması için temas halindeyiz” diye konuştu.

“Bu bilgiyi nereden aldıysanız lütfen oralardan teyit ettirmeye çalışın”

Basında bir süredir yer alan ‘Doğa Koleji okullarını İTÜ Vakfı satın aldı' iddialarına da yönelik açıklamada bulunan Selçuk, “Biz dışarıdan gelen birçok bilgiye, doğrudan doğruya müdahil olmayız. Birçok şey konuşuluyor. Somut olarak kanıta dayalı durumlara bakarız. İlgili taraflarla, kurumlarla, şahısların temasımız sürüyor. Bakanlığın yetkisi ve sorumluluğu belirli kuralların işlemesi halinde belirli kuralları faaliyetinin sonlandırılmasıyla sınırlı. Biz bu yetkimizin sınırlılığına bakarak, sınırlı davranışlar sergilemek istemiyoruz. Çünkü çocuklarımız önemli. Meseleye çocuklarımızın, öğretmenlerimizin lehine sonuçlanması için yakından takip ediyoruz. Bu bilgiyi nereden aldıysanız lütfen oralardan teyit ettirmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz” ifadelerini kullandı.

Emin Kuvat - Erdinç Türkcan