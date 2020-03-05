Bakan Selçuk: 'Sağlık Uygulama Tebliği ile 8 milyar lira iyileştirme sağladık'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da düzenlenen Bio Türkiye Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'ne katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Selçuk, “Türkiye'nin sağlık sistemi ve hizmetlerinde gurur verici bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, “Bugün, birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan hizmet kalitesini ve güvencesini sağlık alanında yaşamaktayız. Sosyal güvenlik sisteminde yaptığımız iyileştirmelerde, hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmayan bir sağlık sigortası sistemine sahibiz” dedi.

Sağlık hizmetini bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, “Sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen Bakanlık olarak da sağlık hizmetinin tüm vatandaşlarımıza eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulması birincil hedefimiz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanımızın büyük destekleriyle, Yeni Sağlık Uygulama Tebliği ile tüm sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den beri ilk kez kapsamlı bir artış sağladık. Tedavi giderlerinde 8 milyar liralık bir iyileştirme oldu. Ayrıca yaptığımız, 20 Şubat 2020'de yaptığımız ilaçlara 3 milyar liralık iyileştirmeyle de beraber, tıbbı malzemede yüzde 5 ile 200 arasında değişen oranlarda 1663 işlem koduna yaptığımız 731 milyon liralık iyileştirme olmak üzere toplamda, son 6 ayda yaklaşık 12 milyarlık bir iyileştirme sağlamış bulunmaktayız sektöre” dedi.

“Biyolojik ilaç pazarının büyüklüğü 220 milyar dolara ulaşmış”

“Biyolojik ilaç pazarının büyüklüğü 220 milyar dolara ulaşmış” diyen bakan Selçuk, “Sağlık Uygulama Tebliğinde yaptığımız bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Bio Türkiye, ülkemizde biyoteknoloji alanındaki farkındalığın artmasına ve geniş kitlelerin konuya daha fazla ilgi göstermesine vesile oluyor. E-devlet üzerinden doktor randevusu alındığını, e-nabız uygulamasından da tahlil sonuçları görülebiliyor. Tüm dünyada biyolojik ilaç pazarının büyüklüğü 220 milyar dolara ulaşmış durumda. Ülkemizde de biyoteknoloji ve biyobenzer ilaçların satış hacmi 6 milyar liraya ulaşmış olduğunu görmekteyiz. 5 yıl içinde de bu sektördeki payın yüzde 30'lara çıkacağı öngörülüyor” şeklinde konuştu.

“2002'de yüzde 70 olan GSS kapsamı bugün yüzde 99'ların üzerinde”

2002'de yüzde 70 olan GSS kapsamı bugün yüzde 99'ların üzerinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Biyoteknoloji 11. Kalkınma Planın'da yer alıyor. Bakanlık olarak, sağlık alanındaki ilerlemelerin her daim yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde başlatılan sağlık reformunu ele alıp sürekli gözden geçiriyoruz. Sağlık alanındaki reformlar her zaman gündemimizde olmakta. Biliyorsunuz, Genel Sağlık Sigortası; kamu hizmetleri içerisinde kalkınma carisi olarak tanımlanan sağlık hizmetinin finansmanını ilgilendiriyor. Biz de sosyal refah devletinin en önemli unsurlarından hatta olmazsa olmazı olarak görmekteyiz. 2002'de yüzde 70 olan genel sağlık sigortası kapsamını bugün yüzde 99'ların üzerine çıkarmış durumdayız. Ülke genelindeki 17 bin eczaneden sadece 3 bin 260'ının SSK ile anlaşması varken, SSK bünyesindeki 261 eczane ile birlikte ülkedeki eczanelerin ancak yüzde 19'u kamu sağlık sigortasına hizmet verebiliyordu. Bugüne baktığımızda ise 26 bin 221 eczanenin tamamına yakınından vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamında yararlanabilmekteler. Cari sağlık harcamaları içinde cepten yapılan sağlık harcama oranı 1999'da yüzde 29 iken, 2018'de yüzde 17'lere düşmüş durumda” dedi.

“Geri ödeme listesindeki ilaç sayısını 8 bin 825'e yükselttik”

Geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 8 bin 825 yükseldiğini söyleyen bakan Selçuk, “Bugün sigortalıların 996'sı kamu ve bin 454'ü özel sağlık hizmet sunucusu olmak üzere, toplamda özel-kamu ayrımı yapmaksızın 2 bin 450 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusundan hizmet satın aldık. 2002 yılında ülkemizde sağlık hizmeti sunucularına kişi başı müracaat sayısı 3,1 idi. Fakat bugün 2019 itibarıyla kişi başına yıllık ortalama hekim ziyareti sayısının 10'un üzerinde olduğu bir Türkiye'de yaşamaktayız. Yine 1999 yılında geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 3 bin 986 iken bugün 8 bin 825 ilacımızın geri ödeme listesinde olduğu bir Türkiye'de yaşamaktayız. Tüm bu verilerdeki iyileştirmeleri genel sağlık sigortasına daha fazla kaynak aktarıldığının bir göstergesidir. Faize yapılan ödemeler yerine halka, vatandaşa hizmete ayırdığımız kaynakların bir göstergesi. 1999'da 1,42 olan kamu sağlık sigortacılık harcamalarının GSYH içindeki oranını 2018'de 22,5'e yükselmiş durumda” diye konuştu.

Bakan Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın hiçbir ülkesinde; 88 lira bir bedelle kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu tüm aile üyelerini kamu sağlık sigorta sistemine dahil eden başka bir ülke yok. Türkiye'de belirli bir düzeyin altında geliri olanların bu primini de devlet olarak biz ödemekteyiz. Biz de daha ileri taşımak için uğraşmaktayız. SGK'nın aktüeryal dengesini bozulmadan sorunları giderici çözümler üzerinde sürekli çalışıyoruz. Ve alternatifli eylem planları hazırlıyoruz. Bütün teknolojik çalışmaları da destekliyoruz. Hep birlikte hareket etmek gereklidir. Bio Türkiye Uluslararası Biyoteknoloji Kongresinin, stratejik bir alan olan biyoteknolojinin ülkemizde gelişmesine vesile olmasını diliyorum.”

Doğan Can Cesur

