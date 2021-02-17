Bakan Selçuk: 'Şubatta evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere SYDV'lerimize 55 milyon TL kaynak aktardık'

Evsizlere Konaklama Projesi'nin Covid-19 salgını kapsamında uzatıldığını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) en fazla kaynak aktarımının 2020'de gerçekleştiğine dikkati çekti. Proje kapsamında geçtiğimiz sene 2 bin 454 kişinin konaklatıldığını belirten Selçuk, 2016 yılından bugüne kadar toplam 4 bin 671 kişinin projeden faydalandırıldığını söyledi.

Proje ile evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, kışı geçirebilmeleri için kamu kurum ve misafirhanelerinde, pansiyon, otel gibi mekanlarda konaklatılarak, temizlik (banyo, tıraş, saç kesimi), sağlık, temel gıda, giyim gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Aşevi hizmeti için 40 milyon TL kaynak tahsis edildi

Bakan Selçuk, şubat ayında SYDV'lere 19 bin 811 kişiye aşevi hizmeti sunulabilmesi için de 40 milyon TL kaynak tahsis edildiğini açıkladı. En fazla miktar kaynak aktarımının salgın nedeniyle yine 2020 yılında gerçekleştiğini belirten Bakan Selçuk, 2020'de aşevi faaliyeti kapsamında 61 milyon TL kaynak aktarıldığını ifade etti.

2020'de 40 bin kişi aşevi hizmetinden faydalandı. Aşevi hizmeti ile muhtaç durumda olan yaşlılara, engellilere, hastalara, evsizlere ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sıcak yemek hizmeti ulaştırılıyor.

Adem Aslan

