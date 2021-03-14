Bakan Selçuk'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında;

“Kıymetli Sağlık Çalışanlarımız,

Her emek kutsaldır. Ama sağlık hizmetini gönülden sunabilmek insana verilen değerin bir nişanesi. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunun en açık tezahürü.

Sizler, bu mektubu okuduğunuzda, bu kutsal görevinizde değerli büyüklerimizin, anne ve babalarımızın, çocuklarımızın, kısaca tüm vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışıyor olacaksınız. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde gösterdiğiniz üstün gayret ve özveri, bu anlamda çok ulvi ve her türlü takdirin üstünde.

Kiminiz henüz yeni doğmuş bebeğini, bakıma muhtaç anne-babasını evde bırakarak dayanışma ruhuyla bu görevlerinizi ifa ediyorsunuz. Ailelerinizden, eşlerinizden, evlatlarınızdan ayrı kalarak vefa ve merhamet ile insanın insana şifa olabileceğini gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz bu fedakârlıklar, insanlığa dair umutlarımızı her daim taze tutuyor. İyileşmesine vesile olduğunuz her hasta yüreğimize umut tohumları ekiyor.

Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızın hüznünü büyük Türkiye ailemizin her bir ferdiyle birlikte yaşıyoruz. Salgın sürecinde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum.

Bizler de bu süreçte Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşlarımızı korumak ve sizlerin yükünü hafifletmek için çabalıyoruz. Sağlık hizmetlerini sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortacılığı uygulamalarımızla destekledik. Sosyal hizmetlerimizle, sosyal yardım programlarımızla ve sosyal devlet anlayışımızla toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olmayı hedefledik. Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan haneleri ziyaret ettik. Sizlerle dayanışma içerisinde aşılamanın ilk etapta huzurevlerimize ve engelli bakım merkezlerimize ulaşmasını sağlayarak büyüklerimizi ve engellilerimizi önceledik.

Milletimiz, sizlerin üstün gayretleri sayesinde bu salgının da üstesinden geleceğimize güveniyor. Bu vesileyle bizlere bu güveni aşılayan, cesaretleri ve fedakârlıklarıyla milletimize ve insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.

Salgına karşı çalışmalarını cesaret ve kararlılık ile sürdüren sağlık ordumuzun siz kıymetli neferlerine ve fedakâr ailelerinize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sevdiklerinizle beraber sağlık ve esenlik içerisinde nice mutlu yıllar geçirmenizi diliyorum. Saygı ve muhabbetlerimle. En önemlisi şifa ile” dedi.

Musa Erdoğan