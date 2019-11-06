Bakan Selçuk'tan Aralık ayında atama müjdesi

Devlet korumasından yararlanan 2 bin 183 genç, çekilen kura ile kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi. Gençlerin atamasının yapıldığı törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Ataması gerçekleşen gençler gözyaşlarına boğulurken, Bakan Selçuk da gençlerin sevincini paylaştı. Bugün dünyada farklı sebeplerle korunmasız yaşayan çocuk sayısının resmi rakamlara göre 150 milyonu, resmi olmayan rakamlara göre ise 400 milyonu aşmış durumda olduğuna dikkat çeken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu trajediye son vermek de öncelikle devletlerin, sonra da hepimizin sorumluluğudur. Biz, çocuğun hem fiziksel, hem de psikolojik ve ahlaki gelişimi için gerekli şartların teminini toplumların temel görevlerinden biri olarak görüyoruz" dedi.

"Bugüne kadar 17 binden fazla çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık"

Bugün Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle kendi aileleri yanında destek verilen 126 bini aşkın çocuğun bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli geçirmeleri için de ortam ve imkanları sunabilmek için Okul Destek Projesi'ni başlattık. 23 ilde pilot proje olarak başlamıştı. Bugün 81 ile yaygınlaştırmış durumdayız. Bugüne kadar 14 bini aşkın çocuğumuzu projemize dahil ettik. 6 bine yakın koruyucu aile yanında 7 bini aşkın çocuğumuzun bakımını sağlıyoruz. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımızı uygun bulunan ailelerin yanına evlat edindirilmek üzere yerleştirerek imkanı sağlamaya devam ediyoruz. Bakanlığımız, evlat edindirme hizmetini gerçekleştiren tek resmi aracı kurum. 2018 yılında 647 çocuğumuz aileleri yanına yerleştirildi. Bugüne kadar 17 binden fazla çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık" dedi.

"2020 yılı içerisinde ÇODEP programının tüm kuruluşlarımızda uygulanmaya başlanmasını hedefliyoruz"

Koruma ve bakım altına alınan çocukların kaldığı koğuş tipi kuruluşların hizmetini sonlandırdıklarını kaydeden Selçuk, "Koruma altındaki yaklaşık 14 bin çocuğumuza aile ortamına en yakın evlerde bakım hizmeti veriyoruz. Burada kalan çocuklarımızın milli ve manevi değerlere bağlı, özgüvenli güçlü bireyler olarak toplumsal hayata katılmalarını önemsiyoruz. Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nı (ÇODEP) başlattık. 2020 yılı içerisinde ÇODEP programının tüm kuruluşlarımızda uygulanmaya başlanmasını hedefliyoruz. Devlet korumasındaki çocuklarımızın eğitim hayatlarının her aşamasında desteklerken gençlerimizin gelecek kaygısı yaşamamaları için istihdamda olmalarını önemsiyoruz" dedi.

Yapılan düzenlemeyle hak sahipliğini kazanmada başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardıklarını kaydeden Selçuk, “Yılda bir kez yapılmakta olan devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için kamu kurumlarına yerleştirmelerini artık yılda üç kez yapmaktayız. Ayrıca 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile gençlerimiz mühendis, öğretmen, hemşire, avukat, tekniker gibi unvanlara atanabiliyor. Bu yönüyle başarı gösteren gençlerimiz toplumda rol model olarak akranlarına da güzel örnek sunuyorlar. Yerleştirme işlemleri, kamu kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri unvanlara yerleştirilerek gerçekleştirilmekte. Daha önce ataması yapılan 2 bin 200 gencimizi de bu unvan değişikliğinden faydalandırdık” diye konuştu.

Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması'yla 2 bin 600 farklı iş kolunda 3 bin gencin teşvik uygulamasından faydalandırıldığını belirten Selçuk, ”1988'den 2002'ye kadar 21 bin hak sahibi bu kapsamda işe yerleştirilebilmiş iken, 2003-2018 yılları arasında hükümetlerimiz döneminde işe yerleştirdiğimiz gençlerimizin sayısı 29 bine yaklaştı. 2019 yılında da bugün yapacağımız yerleştirme işlemi ile de 2 bin 183 kadro için ilana çıktık. Gelecek ay bir yerleştirme daha yapacağız. Böylelikle 2019 yılı içinde 3 bin 200 kadro ve pozisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kadroların tamamına yerleştirme yapabildiğimiz takdirde 17 yılda kamuya yerleştirilen devlet korumasından yararlanan gençlerimizin sayısı 32 bine ulaşmış olacak. Bu zamana kadar gerçekleştirilen koruyucu önleyici faaliyetler ve çocuklarımız ile ailelerini desteklemek amacıyla bu projelerimize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"81 ilde uzman müdahale ekipleri oluşturduk"

Cumhurbaşkanlığı icraat programı kapsamında çocuğa yönelik istismar, şiddet, ihmal gibi vakalara ilişkin koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanabilmesi amacıyla 81 ilde uzman müdahale ekipleri oluşturduklarını ifade eden Selçuk, ”81 ilimizde 149 Mobil Sosyal Hizmet Birimi kurduk. Okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski olan veya suça yönelme riski bulunan çocukları tespit ettik. Çocuklarımıza ve ailelerine destek çalışmasını içeren projemizle okul aile işbirliğini hem sağlıyor, hem de ana baba kucağı kadar güvenli bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Kurum bakımındaki 16-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ile yükseköğretim eğitimine devam eden ya da kurum bakımından ayrılan gençlere yaşam becerileri, çalışma hayatı ve hukuk eğitimleri vermeye devam etmekteyiz” dedi.

"Rehber ve çocuklarımızın belirli aralıklarla bir araya gelmelerini ve tecrübe aktarımını sağlamayı hedefliyoruz"

12 ilde gönüllülük faaliyetleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurarak uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getiren Selçuk, “Benim Rehberim” adlı proje ile 394 rehber ve 394 çocuk eşleştirmesi yapıldığını belirterek, ”12 ilde gönüllülük çalışmaları kapsamında il koordinatörleri belirledik. Rehber ve çocuklarımızın belirli aralıklarla bir araya gelmelerini ve tecrübe aktarımını sağlamayı hedefliyoruz. Yine 81 ilde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz ve İŞ-KUR İl Müdürlüklerimiz arasındaki koordinasyonla örgün eğitimine devam etmeyen çocuklarımızın mesleki eğitime yönlendirilmesine yönelik çalışma başlatmış durumdayız. Çocukların tespiti ve uygun meslek seçimine yönelik çalışmalar sonucunda 45 ilde 570 çocuğumuz İŞKUR meslek edindirme kurslarına halen devam etmekte. Tüm bunların yanı sıra, sosyal hizmet modellerinden ayrılmış 7 bin 500 gencimiz ile yardımlaşma ve dayanışmanın desteklenmesi konularında görüşmeler gerçekleştirerek, desteğimize devam ediyoruz. Biz gençlerimizin yanlarında olmaya her daim devam edeceğiz” dedi.

Yerleştirme töreninde ilkokul, ortaokul, ilköğretim seviyesinde 932, lise seviyesinde 978, ön lisans seviyesinde 140, lisans seviyesinde 133 olmak üzere toplam 2 bin 183 devlet korumasından yararlanmış gencin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini yapıldı. Bakan Selçuk, Aralık'ta bir atamanın daha olacağının müjdesini verdi.

"Hayatım kurtuldu"

Atanma haberini alınca gözyaşlarına boğulan Enes Aydın, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Sivas'a atandım. Annem çok sevinmiştir. Hayatım kurtuldu. Ablam bekliyor beni, onun yanına gideceğim. Eve mutluluktan zıplayarak gideceğim. Beni buralara getirenlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza buradan selam gönderiyorum" dedi.

Ecenur Kurt ise, "Ankara Hacettepe Üniversitesine atandım. Anneme haber verdim. Hizmetli kadrosundan atandım. Liseyi bitirince memur kadrosunda olacağım" diye konuştu.

Marka ve Patent Kurumuna avukat olarak atanan Rauf Beyhan ise, "Devlet korumasında bir genç olarak bakanlığımızın yaptığı yenilikler çerçevesinde atamam gerçekleşti. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Avukat olarak çalışmaktaydım. Şuan devlet bünyesinde çalışacağım. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Hülya Keklik - Emre Yüzügüldü