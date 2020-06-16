İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) bu yıl 353 bin 158 öğretmen ve 17 bin 990 rehber öğretmenin görev alacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından bu hafta sonu gerçekleşecek LGS hakkında açıklama yaptı.

Selçuk, “Bu hafta sonu LGS için okullarımızın kapılarını öğrencilerimize açıyoruz. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler. 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmenimiz görev almış iken, bu yıl 353 bin 158 öğretmenimiz ve 17 bin 990 rehber öğretmenimiz sınav alanlarında bizlere yardımcı olacak. Öğrencilerimizden ve velilerimizden ricam, hepimizin sağlığı için öğretmenlerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.