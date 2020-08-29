Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

"Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımızın eğitimle ilgili kotaları iki katına çıkarılıyor. Bu anlamda da daha yeni gelişmeler olacak”

"Yeni eğitim yılı çalışmaları kapsamında öğrencilere uyum için paketler hazırladık. İlk kez çocuklara öğrenci çalışma kitabı verilecek”

"Yüz yüze eğitimin çok daha işlevsel odluğunu biliyoruz. Ama şuanda mümkün değilse uzaktan eğitimin hakkını vermemiz gerekiyor. Tüm velilerin uzaktan eğitime sahip çıkması gerekiyor” dedi.

"Şu anki planlamaya göre 21 Eylül'de belirli sınıflarda eğitimi başlatacağız."

"Önceden okulların açılmasına ilişkin net tarihler verebiliyorduk. Ancak şimdi MEB'in tek başına karar verebilmesi diğer paydaşlarla beraber hareket edildiği için mümkün değil. Salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Sağlık Bakanlığımız 'okulların tamamının açılmasında sıkıntı yoktur' derse tabii ki açarız. Biz öğrencilerimizi, öğretmenlerimiz riske atacak kararlar almayız."