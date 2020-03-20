Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına meyve desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımına, meyve desteği geldi. Birçok belediye başkanı, ilk teneffüste öğrenciler için memleketlerine özgü ürünler göndereceklerini açıklamaları üzerine son 3 yılın yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler firmasından da öğrencilere destek geldi.

Uçak Kardeşler firmasının sahibi Ali Uçak, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada: "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Bakanım Ziya Selçuk, Çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste, onların mutluluklarına Uçak Kardeşler olarak hazırladığımız meyve sepeti ile ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula meyveler bizden." ifadelerini kullandı.