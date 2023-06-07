Bakan Şimşek: 'Kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, 5 yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ettiğini ve bu durumun ayrı bir onura sahip olmasını sağladığını dile getirdi.

Bakan Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye oluşturmak için yol gösterici ilkelerinin şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır.”

Mustafa Cenik



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