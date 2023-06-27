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Bakan Şimşek: “Ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz”

Bakan Şimşek: “Ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz”
Bakan Şimşek: “Ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini belirterek, “Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz” dedi.


Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik
 

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