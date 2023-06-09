Bakan Şimşek'ten TCMB Başkanı Erkan'a tebrik mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden, TCMB Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun" dedi.

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