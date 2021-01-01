Bakan Soylu 112'de çağrıları karşıladı

Dün akşam saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu, Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığına geçerek, buradaki kahraman askerlerle yeni yıla girmişti. Bakan Soylu, sabah saatlerinde ise helikopterle Çaldıran ilçesindeki Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığının 3,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tavşantepe Üs Bölgesine geçerek havadan incelemelerde bulunduktan sonra askerlerle bir araya gelmişti.

Kolunu kıran genç için ambulans yönlendirdi

Bakan Soylu daha sonra beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binası ziyaretinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçti. Burada çağrıları karşılayan Bakan Soylu, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde kolunu kıran 15 yaşındaki Recep Esenboğa isimli vatandaş için ambulans yönlendirdi. İhbarda bulunan vatandaşın yeni yılını kutlayan Soylu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

“Bu musibetten hep birlikte kurtulacağız”

Daha sonra görev başındaki 112 Acil Sağlık ekiplerine telsiz anonsundan seslenen Soylu, “Gayretiniz, samimiyetiniz, millete dokunuşunuz hepimize moral ve güç vermektedir. Allah sabrınızı daim ettirsin. İnşallah 2021 yılında bu musibetten hep birlikte kurtulacağız. Bilesiniz ki sağlık çalışanlarımızın bu gayretini ve samimiyetini, aziz milletimiz ve gelecek nesillerimiz hiçbir zaman unutmayacak. Hem dualarımız hem de iyi dileklerimiz sizinledir. Tüm ailelerinize selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu arada da rahmeti rahmana kavuşan bu dönemde büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bu musibetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza da hem acil şifalar hem sağlık hem de afiyet diliyorum” dedi.

Görev başında Bakan Soylu'nun anonsunu karşılayan sağlık çalışanları ise teşekkürlerini iletti. 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, beraberindekilerle kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına gitti.

Yılmaz Sönmez - Atilla İdiz