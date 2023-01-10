Bakan Soylu: '12-36 çalışan polisimiz 4 grup çalışacak ve polisimiz istirahatinden fedakarlık etmeyecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında polislerin çalışma hayatları ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamalarda, “Polislikte bir ustalık çıraklık ilişkisi vardır. Usta çırak ilişkisi bir kere koptu mu tekrar inşa etmek en az 15 yıl alır. 130 binin üzerinde yeni polis aldık. Neredeyse Emniyet Teşkilatının yarısına yakını değişti. Polisimizin çalışma saatleri ben geldiğimden beri söylüyorum 12-36 olmasını istiyoruz. 12-36 çalışan polisimiz 4 grup çalışacak ve polisimiz istirahatinden fedakarlık etmeyecek. Arkadaşlarımız ek görevlere çıkıyorlar ve bunun karşılığında mesai almıyorlar. Mesaiyi ücretlerini yüzde 52'ye çıkardık. Bir personel ek bir hizmete gidiyorsa bir ay içerisinde amiri ona telafi dinlenmesini yapacak. Polislerimiz şark görevinden döndükten sonra istediği vilayete gidebilecek. Şark görevi sürelerini düşürmüştük daha da düşürüyoruz. 6 yıllık şark görevi süresi bırakmıyoruz. Eğer bir kişi şark görevine gidiyorsa ve eğer iki şark görevini bir arada yapmak istiyorsa ona da imkan sağlıyoruz. Bizim İstanbul, Ankara ve İzmir hariç büyükşehirlere kendi şehrinden polis göndermeme kararımız vardı ve o kararı seneye değerlendirmeye alacağız ve yüzde 20 kota koyacağız. Polisimiz sınavlara ek görevlere gittiği zaman kaç oturuma katılıyorsa o kadar oturum parası alacak. Şu anda iki şark var. iki türlü hamlemiz var o konuda belki iki şarkı birleştirip azaltabiliriz ya da bire indirebiliriz” şeklinde konuştu.

Polis intiharları hakkında da konuşan Bakan Soylu, “Özellikle çok irite edilen intihar mevzusunda biz bu konuda uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz ve bu konuda çok konuşulmaması lazım. Çünkü bu tetikleyici bir şey. Avrupa'da hangi oranlar varsa bizde de ona yakın rakamlar var. Pandemi ile beraber binde 26'ya çıkmış. Bu intiharların sebebi 4'te biri olarak evlilik çıkıyor. Ekonomik sebeplerden, kripto paralar ve sanal bahislerden çıkıyor. Duygusal sebeplerden ortaya çıkıyor. Polis memurlarına psikologlarımız rehberlik yapıyor. Bir kısmı emniyet içerisinde psikoloğa gitmek istemiyorlar. Dışarda psikolojik tedavi almak isteyen polislerimizin de masraflarını biz karşılayacağız. Kendi bütçenizden fazla harcamamanız lazım diyoruz, ayağınızı yorganına göre uzatın diyoruz. Bu uyarıları da polisimize yapıyoruz. Polis üzerinde siyasal baskı yapmaya çalışan ve konsantrasyonunu düşürmeye çalışan bir yapı var” ifadelerini kullandı.

Polislerin ekonomik durumlarına katkıda bulunmak için yapılan çalışmalara değinen Soylu, “Polis Sandığına kayıtlı memurlarımız bugün emekli olsa bir milyon 600 bin lira para alacak. Ulaştırma Bakanlığımız da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda yüzde 15'lik normal yaptıkları personel indirimini, polisimize yapacaklar. Müzelerde ise Kültür Bakanlığımız çalışma yapıyor” ifadelerine yer verdi.

Musa Enes Aksakal



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