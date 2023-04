Bakan Soylu: '29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda bir tane terörist kalmayacak'

Seçim çalışmalarına bölgesinde devam eden AK Parti İstanbul Milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu'ya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti. Programda konuşan Bakan Soylu, “Siz, enerjide bağımsızlığı temin edebilecek Mersin Nükleer Santraline adım atmayacaksınız. Siz başbakanlık yapmak istiyorsanız, İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksınız. Bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız Marmaray'ı, Avrasya'yı, Osman Gazi'yi ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayacaksınız” dedi.

“Türkiye'nin altında bir güney koridoru kurmak istediler”

Türkiye'nin güneyinde terör devletinin kurulmak istenildiğini belirten Bakan Soylu, “Türkiye'nin altında bir güney koridoru kurmak istediler. Bu koridoru, terör örgütü kendi malı yapmak istiyor. Burada Amerika ve Avrupa ile birlikte terör örgütü kurmak istiyor. Hakkâri'nin sınırından Hatay'ın içerisine, Hatay'ın karşısındaki Afrin'in olduğu yere kadar. Peki, burada ne yapacaksınız? Bir kere bu Türkiye'yi rahatsız eder mi?” şeklinde konuştu.

“40 yıl, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımıza zulüm uygulandı"

Terör örgütünün insanlara zulüm uyguladığını söyleyen Bakan Soylu, “40 yıl, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımıza zulüm uygulandı. Ya bizdensin ya da kara toprağın Yani bizim minibüslerin arkasında yazan yazı gibi. Ya bizdensin ya da kara toprağın diye baskı uygulandı. Çocukları dokuz yaşında evlerinden alındı. Bugün Hakkari'de 26 tane çocuğun tıp fakültesi kazandığı gün mü? O gün mü iyi? Yoksa 120 bin çocuğa kayak öğretildiği gün mü iyi? O gün mü iyi? Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki demokrasinin tıkalı damarlarını açmıştır. Demokrasi için kapalı olan bütün damarlar Türkiye'de açılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Biz terörle mücadeleye devam edeceğiz”

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Soylu, “Biz terörle mücadeleye devam edeceğiz. Bugün oradaki esnaf hayatına devam edebiliyor mu? Ediyor. Bugün oranın dağlarında terörist yok, 86 tane kaldı. Onunda sözünü burada veriyorum. 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda bir tane terörist kalmayacak” dedi.

Daha sonra Hürriyet Mahallesinde seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Bakan Soylu, “17 gün çok çalışmalıyız. 17 gün Türkiye'de 21 yıl, bu ülkeye neler yapıldığını anlatmalıyız. 17 gün Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılının neleri kapsadığını, Türkiye yüzyılının ülkemize neler kazandıracağını, milletimize neler kazandıracağını, Türkiye yüzyılının dünyaya neler kazandıracağını, etrafımızda neredeyse ateş toprağına dönmüş cendereyi nasıl huzura, sükûna ve barışa erdireceğini anlatmalıyız. Türkiye'de yüzde yüze yakın yerli ve milli enerji kullanacağımızı, bir taraftan İHA'larımızla, SİHA'larımızla diğer taraftan atak helikopterlerimizle, diğer taraftan Altay Tankımızla yüzde 20'den, yüzde 80'e ulaştırdığımız savunma sanayimizi yüzde 100'e ulaştıracağımızı, Türkiye'de 50 milyar dolar olan turizm gelirlerinin 100 milyar dolara ulaştırılacağını, yine bir trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağını ve Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşmak için Türkiye yüzyılında bu adımları atabileceğini anlatmalıyız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye vizyon kattığını ifade eden Bakan Soylu, “3 ay önünü göremeyen Türkiye'nin ilk önce 2023 dediği, daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 yıllık bir vizyon koyarak 2053 dediğini daha sonra 70 yıllık bir vizyon koyarak 2071 dediğini, şimdi de 100 yıllık bir vizyon koyarak, 3 ay önünü göremeyen Türkiye'nin 100 yıllık hedeflerine hep birlikte ulaşmak için 14 Mayıs'ın her birimiz için, ülkemiz için, gençlerimiz için, esnafımız için her birimiz için kentsel dönüşüm için, her biri için çok büyük bir kıymet ifade ettiğini, terörle mücadele için çok büyük bir kıymet ifade ettiğini, terör devleti kurmak isteyenlerin başta Amerika dahil olmak üzere her birinin dumura uğratılması için çok büyük bir kıymet ifade ettiğini, Ayasofya'da karşı karşıya kaldığımız bu güzel tablonun devamı için büyük bir kıymet ifade ettiğini, Çanakkale Köprüsü için, İstanbul Havalimanı için, Marmaray için, Avrasya için çok büyük bir kıymet ifade ettiğini, Türkiye'nin kişi başına gelir seviyesinin 20 bin dolara ulaşması için büyük bir kıymet ifade ettiğini anlatmak istiyorum” diye konuştu.

Davut Has - Furkan Duman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.