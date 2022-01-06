Bakan Soylu: '50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca düzenlenen 'İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri'ne katıldı. Bakan Soylu yaptığı konuşmada, “Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak” dedi.

Hidayet Türkyılmaz

