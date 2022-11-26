Bakan Soylu: '74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldü'

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan bin 668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu bin 668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51."

"İstanbul büyükşehir belediyesinde, İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş de başlatılmıştı. Bu kapsamda İBB'ye 1984, İSKİ'ye 454, İETT'ye 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişinin ilk defa işe alındığı, ayrıca tespit edilmiştir. Yani aslında belediyede bir personel tasarrufu olmamış, bilakis 4 bin 5 kişilik bir artış yaşanmıştır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü ve söz konusu soruşturmaların 79'unun tamamlandığını duyurdu.



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