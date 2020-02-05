Bakan Soylu: '8 jandarmamızı, 3 de güvenlik korucumuzu kaybettik'

Depremin yaşandığı Elazığ'da bulunan içişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik önünde Van'da meydana gelen çığ faciası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dün saat 17.45 sıralarında bir çığ olduğunu anımsatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir minibüs çığ altında kalmıştı. Orada maalesef o araç içinde 5 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışması içerisinde minibüstekiler çıkarıldı. 5'i hayatını kaybetmiş, diğerleri canlı çıkarıldı gece 1 de koordinasyon kurduk ve 1'de arama kurtarma çalışmalarına ara verdik. Sabah erken değerlendirme yapıldı arama çalışmalarına başlandı ardından 12 ile 12.15 arasında çığ geldi. Arama kurtarma işleri vardı ama kurtarmaya devam ediyor tabi hemen yine müdahale edildi" dedi.

30'u aşkın arama kurtarma ve vatandaşın ikinci çığdan kurtarıldığını anımsatan Bakan Soylu, "Hastanelere sevk edildiler maalesef 8 jandarmamız 3'de güvenlik korucumuzu kaybettik. Toplam şu anda 11 kişi şehit oldu. Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz şu anda Van'a geçiyorum. İnşallah sayının artmayacağını dua ediyoruz" diye konuştu.

"Jandarma ve UMKE olarak bilgimiz var, vatandaş olarak bilgimiz yok"

5 metre karın altından minibüsün çıkarıldığına da vurgu yapan Soylu, "Orada araçların ve aletlerin çalışması da çok zor, kürek ve bir çubuk var. Ancak kurtarma çubuğu vasıtasıyla arama kurtarmacılarımız çalışabiliyor. İnşallah şu anda çığın altında kalmış olanları değerlendirdiğimiz vatandaşlarımızı kardeşlerimizi kahramanlarımızı alabilmeyi Allah nasip eder. İlk etapta Çatak hastanesinde Van'a götürülenler ile ilgili değerlendirme yapıyoruz. Sabahla ilgili kaç kişi geldiği konusunda vatandaş olarak bir bilgimiz yok. Jandarma olarak bir bilgimiz var UMKE olarak bilgimiz var ama vatandaş olarak bilgimiz yok. Onun için şu anda bir sayı vermek çok doğru bir tespit ve değerlendirme olmaz. Şuanda arkadaşlarımız hem hastanelerdeki son sayıyı çünkü ilk etapta alan arabası ile beraber hastaneye götürüyor şimdi o sayının ne olduğunu sabah kaç ile başladı elimizde fotoğraflar var çalışmalarla ilgili vatandaşlarımızın sayıları var. Bir de Cumhurbaşkanımızın danışmanı vardı. O da çok şükür sağ salim kurt alanlar arasında. O da hastaneye sevk edilenler arasında tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun" şeklinde konuştu.

Rıdvan Yeşilırmak - Murat Başal