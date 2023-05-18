Bakan Soylu açıkladı: 'İstanbul'da 386 kilogram uyuşturucu ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kökünü Kurutana Kadar Mücadeleye Devam. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere ilçelerde 17 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda toplam, 386 kilo uyuşturucu madde yakalandı. 150 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.

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