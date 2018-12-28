Bakan Soylu Aliyev ile bir araya geldi

İlham Aliyev, Soylu ile görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki yakınlığa değinerek, Azerbaycan ile Türkiye'nin dost olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Soylu'ya Türkiye ile yürüttükleri projeleri anlattı.

Bakan Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkürlerini sundu ve dün akşam geç saatlere kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir arada olduklarını aktardı. Soylu, "Sizinle görüşüp görüşmeyeceğimi sordu. 'İnşallah nasip olacak' dedim. 'Benim sevgili dostum, kardeşime çok selamlarımı ilet' dedi. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Türkiye'deki tüm kardeşlerinizin selamlarını getirdim" diye konuştu.

"KEDERİNİZ KEDERİMİZDİR"

Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev'in Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişki hakkında, "Tek millet, iki devlet" dediğini belirten Soylu, "Bu düsturda da gidiliyor. Allah'ım gelecek yıllarda çok daha iyilerini nasip etsin, duamız o. Çünkü biz, hem zatıâliniz hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem devletlerimizin kurduğu bu ilişkinin, coğrafyamıza, dünyaya hem de milletimize çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilere değinen Soylu, "Başta Yukarı Karabağ meselesi olmak üzere, kederiniz kederimizdir" dedi.