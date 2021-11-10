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Bakan Soylu: 'Allah'a şükür, can kaybımız yok'

Bakan Soylu: 'Allah'a şükür, can kaybımız yok'
Bakan Soylu: 'Allah'a şükür, can kaybımız yok'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını bildirdi.

Malatya'da Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmişti. Çöken binanın çevresinde arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaya ilişkin sosyal medya hesabından son durum açıklaması yaptı. Soylu açıklamasında,"AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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