Bakan Soylu: 'Allah'ın izniyle bu ülkenin huzuruna çomak sokmaya çalışanların bütün engelleri tasfiye edilecektir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim programları çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Soylu, Kağıthane'de bulunan bir otelde Sivaslı sivil toplum kuruluşları ile buluştu. Bakan Soylu, konuşmasının başında bugüne kadar yapılan yatırımlardan bahsederek, ''Türkiye 21 yıldır altyapısını yaptı, hem de güçlü bir şekilde yaptı. Eğitim, sağlık altyapısını, yüz yıllık bir altyapısını yaptı. Aynı zamanda Türkiye, bir dönüşüm gerçekleştirdi. Enerji altyapısını hazırlamaya ve Türkiye'nin kendi tam bağımsızlık politikasına uygun bir şekilde bunu gerçekleştirebilmesi için enerji altyapısında önemli ve kendine yetebilecek adımları attık. Bunların hiçbirisini sadece kendimiz yapıyor değiliz, etrafımızdaki coğrafya bir daha düşmesin diye yapıyoruz. Bunların her birini, Türkiye'nin zenginleşmesi için hürriyeti için, bağımsızlığı için yapıyoruz. Sadece yedi yüz seksen bin kilometrekarenin bağımsızlığını değil, etrafımızdaki bütün Müslümanların hürriyetini, bağımsızlığını, istikametinin müstakil olabilmesini sağlıyor ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz'' dedi.

Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sevgili Sivaslılar, siz memleketimizin otağısınız. Bugün ayakta kalıyorsak, bu Anadolu'nun güçlü ve yüksek karakterindendir, sizin medeniyetinizin bütün zenginliklerine sahip çıkmanızdandır. Yarın inşallah, Türkiye'de bir dönemin kalıntıları da tasfiye edilecektir. Allah'ın izniyle bu ülkenin huzuruna çomak sokmaya çalışanların bütün engelleri tasfiye edilecektir. Ve yeniden bu millet için 'Bismillah' diyerek yüz yıllık bir yolculuğa, bu milletin evlatlarını hep beraber sevk edeceğiz. Ben bu vesileyle her birinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, gazamız mübarek olsun. Allah yardımcınız olsun."

Batuhan Altınbaş - Emin Mert Bahçekapılı

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