Bakan Soylu: 'Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda 2 gün sürecek olan “Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın sağlam duruşundan bahsederek, “Bugün girilemeyen yerlere giren, terör örgütlerine bu milletin en büyük sillesini vuran kutlu bir kadro ile birlikteyiz. Bütün dünyaya terörle mücadele dersini veren kutlu bir kadro ile birlikteyiz. Düşmana korku salan, dosta güven veren bir anlayışı attığınız her anlamda gösterdiğiniz için Allah razı olsun” diye konuştu.

“Her yılın sonunda bir araya geldik”

Toplantının amacından bahseden Bakan Soylu, “Her değerlendirme toplantısında, her yılın sonunda bir araya geldik. Geçmiş yıl nasıldı, gelecek yıl nasıl olmalıdır? Eksiklerimiz, planlayıp başardıklarımız, planlayıp şu anda yetiştiremediklerimiz nelerdir, neler olmalıdır? Terör örgütlerinin ve hasımlarımızın ortaya koyduğu stratejiler nelerdir? Yeni stratejiler ve eski stratejiler çerçevesinde hangi adımlarımı atmamız lazım diyenlerin değerlendirmelerini yaptığımız toplantıların bir tanesindeyiz” dedi.

“Terör koridoruna vurulan darbe tamamen bu gelecek vizyonuyla ve bu bölgeye yansıtmamızla alakalıdır”

Türkiye'nin son 20 yılda birçok önemli adıma imza attığını söyleyen Bakan Soylu, “Atacağımız adımlarda daha iyi, daha güçlü, daha sonuç odaklı ve başarıyı çok daha yüksekte yakalayabileceğimiz toplantılar yapıyoruz. Bu anlayışla karargahından üs noktasına kadar bütün süreci bir düzen içerisinde, bir kurallar zinciri içerisinde, bir disiplin ve hiyerarşi içerisinde sağlamak için bir aradayız. Türkiye'nin son 20 yılının ilk 10 yılı kendisine ait. Ortaya konulan ilk 10 yılın kendisine ait olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. Kendi altyapısını, kendi düşünü takip etti. Son 20 yılın son 10 yılı ise hem kendisine, hem bölgesine hem de geleceğe aittir. Marmaray gibi, Avrasya Tüneli gibi, dünyanın en büyük havalimanı gibi, dünya ölçeğindeki barajlar, Doğu ve Güneydoğu'da sadece silahlı terörü bitirmeye yönelik değil, hayatı değiştirmeye yönelik adımlar, göç yönetimini sadece bir barınma merkezi kurma ve sorun çıkmasın bağlamından çıkartıp eğitimiyle, işgücüyle, ticaretiyle Türkiye'nin gücüne güç katma vizyonuyla oluşturulan politikalar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla oluşturulan güvenli alanlar ve terör koridoruna vurulan darbe tamamen bu gelecek vizyonuyla ve bu bölgeye yansıtmamızla alakalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Gelecek nesillerimize aydınlık, güçlü ve büyük bir Türkiye bırakmalıyız”

Toplantıda güvenlik güçlerine seslenen Bakan Soylu, “Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Bu yılın terörle ilgili tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz. Yılanı deliğinde olsa bile bulup çıkaracaksınız. Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, aramadık, ayağımızı basmadığımız bir santimetrekare bile bırakmayacağız. Artık süpürme zamanı. Süpürmeye başlayacağız. Söz vermeliyiz gelecek nesillerimize, Cumhuriyetin 100'üncü yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı. Cumhuriyetin ikinci asrına, birinci asrında bize bırakılan özgürlüğümüze, hürriyetimize ve bağımsızlığa tahammül etmeyenlerin yüklemeye çalıştıkları hiçbir ağırlığı bırakmamalıyız. Gelecek nesillerimize aydınlık, güçlü ve büyük bir Türkiye bırakmalıyız” dedi.

“Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 civarında”

Silahlı terör örgütlerinin aktif eleman sayısındaki düşüşe değinen Bakan Soylu, “Terör örgütüne katılım yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 civarında. Tam da bu sayılara bağlı olarak başka bir şey daha oldu. Doğu ve Güneydoğu'da aynı dönemde lisanslı sporcu sayısı yüzde 139,8, tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı yüzde 98.7, üniversite öğrenci sayısı 103.8, ticaret sicile kayıtlı faal üye sayısı yüzde 91.78 arttı. Bu sayıları sürekli paylaşıyorum, ne yazık ki henüz Türkiye gündemine giremedi, yeterince dikkat çekmedi ama olsun. Biz gerçeği biliyoruz ve sizlerin verdiği terörle mücadelenin sonuçlarını, oralarda hayatın nasıl değiştiğini, sadece dağda kalan terörist sayısından değil, işte bu sayılardan takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Terörün bütün kırıntılarını temizlemek durumundayız”

Devamlı güvenliğin sağlanması için terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine değinen Bakan Soylu, “Kalıcı güvenlik, kalıcı istikrar gelişmişlikle olur. Aynı mantığı sınır ötesi operasyon bölgelerinde de uyguluyoruz. Afrin, Cinderes, Cerablus, Elbab, Azez, Çobanbey, Resulayn, Telabyad bölgelerinde 26'sı yeni yapılan, diğerleri onarılan olmak üzere toplam bin 482 okulda eğitim başlattık. Hastaneler, yollar, ulaştırma altyapıları, gençlik merkezleri yaptık veya tamir ettik. Bütün bunları hayatı normalleştirip bir güvenlik zemini oluşturmak için gerçekleştirdik ve başardık. Bu anlayış, bizim gelecekteki güvenlik politikamızın temelidir. PKK'nın tasallutundan kurtardığımız belediyelerde de aynı mantığı işlettik. Bu itibarla 2022 yılında terörün bütün kırıntılarını temizlemek durumundayız ki bu zemini sağlamlaştırabilelim” diye konuştu.

“Uyuşturucu elde edilen kök kenevir ekiminin engellenmesi son derece önemlidir”

Terör örgütlerinin en önemli finans kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu söyleyen Bakan Soylu şunları dedi:

“Narkoterör operasyonlarımız, bölücü örgütün hayat damarlarını kesen operasyonlardır. Özellikle uyuşturucu elde edilen kök kenevir ekiminin engellenmesi son derece önemlidir. Özellikle skunk, kök kenevirin yerini almaya başladı, buraya hızlıca tedbir almak lazım. Hepimiz biliyoruz, parasız terör olmaz. Her bir kök kenevir bitkisi, her bir sentetik hap, terör örgütünün mermisi demektir. Hem gençlerimizi zehirliyor, hem de bu işin ticaretinden bölücü örgüt para kazanıyor, ayakta kalıyor. Bizim uyuşturucu mücadelemiz, özellikle doğudan gelen doğal uyuşturucunun batıya gidişinin engellenmesi, bölgedeki istikrar açısından önemlidir. Çünkü Ortadoğu'da uyuşturucunun beslediği tek terör örgütü PKK değil. DEAŞ da bu ticaretten pay alıyor, diğer silahlı gruplar da pay alıyor ve böylece istikrarsızlık sürüyor. Bu ticareti bizim burada kesmemiz bu açıdan önemlidir. Geçen yıl Diyarbakır ve Bingöl'deki narkoterör operasyonlarında jandarmamız tarafından ele geçirilen 55 milyon kök keneviri, 4.2 milyon kök skunk bitkisini, 170 ton skunkı, 1.2 ton esrarı imha ettik. Sadece bunların PKK'ya para olarak kaybı 17.9 milyar TL olarak hesaplanmaktadır. İşin büyüklüğünü, nasıl bir ciddiyeti olduğunu herkes buradan rahatlıkla anlayabilir.”

“Pek çok konuda jandarmamıza yeni kabiliyetler kazandırdık ve olanı da geliştirdik”

Yapılan yeniliklerden de bahseden Bakan Soylu, “Bugün toplamda 46 SİHA'mız var. Profesyonelleşme oranımızı 2016'daki yüzde 56 seviyesinden bugün itibarıyla yüzde 83'e çıkardık. 15 Temmuz'un personel tahribatlarını giderdik. Tam 1 milyon 400 bin başvuru içinden 110 bin alım yaptık ve hem açığı kapattık hem de toplam jandarma sayımızı 139 binden 193 bin seviyesine çıkardık. Kriminal laboratuvarlarından asayişte motosikletli jandarma timlerine kadar pek çok konuda jandarmamıza yeni kabiliyetler kazandırdık ve olanı da geliştirdik. Jandarmamıza ilk kez 2018 yılında 64 motosiklet aldık. 2019'da 290, 2020 yılında 200 motosiklet alımı yaptık. Toplamda 3 yıl içinde 454 alım gerçekleştirdik, 2021 yılında da bu alımlarımız devam etti” dedi.

Toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, bölge komutanları ve 81 ilin jandarma komutanları yer aldı.

Ali Nargüner - Sadettin Aliusta

