Bakan Soylu: 'Ayağımızı bağlarlar kör kuyuya atarlardı bizi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Antalya İl Teşkilatı'nı ziyaretinde 19 ilçe başkanı ile toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirten Bakan Soylu, göçün Türkiye'de yönetilmesini sağlamaya çalışan ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantılar yapıldığını kaydetti.

İlerledikleri süreçte eksik yapmamaya özen gösterdiklerini dile getiren Bakan Soylu, “Kıymetli başkanlarım, bunlardan bir tanesini eksik yapmış olsaydık ayağımızı bağlarlar kör kuyuya atarlardı bizi. Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Türkiye eksik yapmış olsaydı bizi dünyaya rezil rüsva ederlerdi. Milletimizin içine çıkacak hal bırakmazlardı. Geçmişte hep böyle oldu. Gazete manşetlerinde, içeride oluşturdukları sivil toplum örgütlerinden dönem dönem ekonomik saldırılarla, dönem dönem yaptığımız eksiklikleri abartarak ve büyüterek, onları sanki dünyanın en kritik krizleri haline döndürerek bunları yapan oldu. Bugün Allahımıza şükürler olsun dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir süreci yönetiyor ve Türkiye terörle mücadelede ne kadar etkin, kararlı, hem de bu konuda gözü kara olduğunu ortaya koyuyor. Ve bunu yaparken sadece 780 bin kilometrekareye götürmüyor. Ben bunu birkaç kez söyledim ve tekrar ifade etmek isterim” dedi.

“Biz bunu yendik”

Geçmişte Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşananlara değinen Soylu, “Çocukluğumda, hepimizin çocukluğunda Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez diye bir karamsarlık söz konusuydu ve bu karamsarlığın aslen kendine ait gerekçeleri de tamamen takip edilmiştir. Yol yok, üniversite yok, okul yok, öğretmen yok, doktor yok, hastane yok. Yok oğlu yok. Şimdi Doğu'nun makus talihi, Tayyip Erdoğan'ın adımlarıyla beraber değişmiştir. Şuanda yol var, üniversite var, hastane var, doktor var, öğretmen var, gençlik merkezleri var, kadın merkezleri var, spor sahaları var, her şey var. Havalimanları var. Şimdi biz eğer bugün ayakta duruyorsak, bilesiniz ki bizim bir takım eksikliklerimiz üzerinden vesayet mekanizmasıyla bizi sağa sola vuranların ellerindeki önemli imkanları aldığımız içindir. Bu imkanlardan bir tanesi de Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yenmektir. Biz bunu yendik. Eğer bugün burada huzur varsa, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihinin yenilmesinden kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.

Doğu'daki vatandaşların huzurlu ve mutlu olduğunu dile getiren Soylu, herkesin terörden yorulduğuna dikkat çekti.

“Orta Doğu üzerinden ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların da ellerindeki imkanı ve fırsatı almalıyız"

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi bizim sorumluluğumuz sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil. Yıllardır Orta Doğu'yu karıştırarak, Orta Doğu üzerinden ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların da ellerindeki imkanı ve fırsatı almalıyız. Aslen bugün yaptığımız budur. Irak'ı karıştıracaklar karışık, Suriye'yi karıştıracaklar karışık, İran'ı karıştıracaklar karışık, Lübnan'ı karıştıracaklar karışık. Bunlar bizim gönül coğrafyalarımız, bunlar bizim mental coğrafyalarımızdır. Bunlar bizim coğrafyalarımızdır. Biz bu coğrafyanın insanlarıyız, onlar bu coğrafyanın insanları. Biz birbirimizin insanlarıyız. Aynı tarihte birlikte yaşadık. Oradaki en ufak bir karışıklık ticaretimizi, oradaki en ufak bir karışıklık ekonomimizi, oradaki en ufak bir karışıklık moralimizi, oradaki en ufak bir karışıklık kardeşliğimizi, oradaki en ufak bir karışıklık motivasyonumuzu etkiliyor. Onun için bizim önce kendi ülkemizin, kendi ülkemizin dışındaki terör ve istikrarsızlığı, ardından da Orta Doğu coğrafyasındaki bu konuyu hep birlikte sağlamak mükellefiyetimizdir.”

“Ne demek ne işimiz var”

"Bizim Suriye'de ne işimiz var?" eleştirilerine değinen Soylu, “Terör orada. Ne demek ne işimiz var? Terör orada. Milyonlarca insan terör sebebiyle, iç savaş sebebiyle Türkiye'ye geliyor. Eğe biz o problemi orada çözemezsek, anlaşılıyor ki bu bizim sahamıza yıkılacak. Bu kadar açık ve net. Bunu anlamaktan uzak insanlar görüyorum. Hakikaten öyle görüyorum. Anlıyorum ki özellikle ana muhalefet partisi ve karşımızda siyasal mahfiller halkla çok temas içerisinde değiller. Aslında halkla çok temas içerisinde olsalar, meseleyi bütün çerçevesiyle beraber vatandaşlarımız onlara anlatacak. Hepimizin eksikliği var. Geldiğimiz nokta açısından Türkiye geçmişle kıyaslanamayacak derecede önemli bir noktada. Bunu da sizler sağladığınız” dedi.

Bakan Soylu, parti ve teşkilat olarak veremeyecekleri hiçbir hesaplarının olmadığının altını çizdi.

“İyi bir neslimiz var”

En iyi ortamda iyi bir nesil yetiştiğini dile getiren Soylu, “Biz tozlu yollarda büyüdük, onlar metrolarda, Marmaraylar'da büyüyorlar. Özgüvenleri yüksek, bu manevi ve gelişmişlik iklimi içerisinde iyi bir neslimiz var. Bu nesil şu anda travma içerisinde bulunan Orta Doğu coğrafyasında yönsüzlük içerisinde bulunan ve manevi değerlerini neredeyse kaybetmiş olan Batı'nın da kurtuluşu bir nesildir. Ben gelecek neslimizden bahsediyorum. Bu imkanı oluşturan, bunu Türkiye'ye veren bu ekip ve bu ekibin içinde olduğu iklimdir. Bu kadar açık ve net. Büyük işler başardık. Büyük bir başarı hikayesi var. AK Parti'nin dünya siyasetindeki diğer siyasi partilerden, yakın dönemimizdeki diğer siyasi partilerden bir farkı daha var. AK Parti siyasetçilerin kendi çağcılarının da, kendi çağdaşlarının da diğer siyasetçilerden tecrübe bakımından ayrılır. Bu partinin mensupları kadar tecrübeli bir siyasi parti dünya siyasetinde yoktur” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu şöyle devam etti: “Bizi bir tek şey yokluğa sürükler, o da milletten kopmaktır. Yapacağımız iş milletin dizinin dibinde dizimizi kırıp oturmak ve onları dinlemektir. Ben de, sizler de hayat tecrübesi orta yaşta olan birisiyiz. Ne zaman sıkıştıysam millet hemen çareyi göstermiştir. Çünkü çareyi millete gösteren Allah'tır. Biz doğru iş yapıyorsak, ümidi ümitsizliğe sevk ettirmeyen Allah'tır. Büyük ve önemli bir iş yapıyoruz. Sadece bu dünyamıza değil, diğer dünyamıza da önemli bir iş yapıyoruz. Gelecek nesillerimize önemli bir iş yapıyoruz. Bu büyük başarı hikayesi, AK Parti teşkilatları içinde tarihe düşülecek en onurlu notlardan biridir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Partili bir milletvekili ile arasında geçen diyaloğu anlatırken gözleri doldu. Soylu, gelecekte torunlarının gururla anacağı hizmetler yaptıklarına dikkat çekti.