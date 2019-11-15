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Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı

Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı
Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını duyurdu.

Beyoğlu, Karaköy'de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza, karşısından gelen bir kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Neye uğradığını şaşıran kızlar ise başörtüsünü düzeltip, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırgan kadının yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, “Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul emniyetimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

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