Bakan Soylu: 'Bir seçimin nasıl demokrasi şölenine dönüştürüldüğünü hep beraber ortaya koyduk'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Etrafımızdaki birçok sıkıntıya rağmen Türkiye yoluna devam etmektedir. Elbette ki Türkiye büyük sınavlardan geçmektedir. Altını çizerek söylemek istiyorum 14 Mayıs tarihinde bir seçim yaşadık. Yaşadığımız seçim sadece ülkemizde bir Cumhurbaşkanlığı ve meclis tablosunun belirlendiği bir seçim olmadı. 14 Mayıs'ta yaşanan seçim, esas itibarıyla çok uzun zamandan beri Türkiye üzerine vesayet koymaya çalışanlara karşı millilik ve yerlilik anlayışını ortaya koymaya çalışanlarla mücadelenin bir sonucu olarak değerlendirildi. Tarihin en güvenli, en huzurlu seçimini yaptık. Bir seçimin nasıl demokrasi şölenine dönüştürüldüğünü hep beraber ortaya koyduk” dedi.

“28 Mayıs'ta seçime gidiyoruz, Tayyip Erdoğan size emanettir”

Bakan Soylu konuşmasının devamında, “Seçime giderken ‘çalacaklar' dediler. Bu kadar Türk demokrasisine iftira atmayı seven başka bir grup görmedim. Onu ispat etmek zorundalar. Bu 8 günde Tayyip Erdoğan'ın devletine ve milletine sadık çalıştığına inanıyorsanız durmayın, gayret edin çalışın Tayyip Erdoğan'ı bu ülkede Cumhurbaşkanı yapın. O bizim geleceğimiz için çalışıyor. Türkiye bambaşka bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk bu milletin yolculuğudur. Aile yapımıza, geleneğimize, inancımıza müdahale etmek istediler. Tayyip Erdoğan bu ülkenin bize bıraktığı bütün emanetlere, bu millete sahip çıkan bir liderdir. 28 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak Allah'ın izniyle. 21 yıldır çok büyük işlerin, devrimlerin altına imza atıldı. Tayyip Erdoğan hiçbir mazeret ortaya koymadı. Bizi yenilikler ile değişimler ile buluşturdu. Hiçbir zaman bir endişeye, vehme kapılmayın. Bu ülkede doğru yapmak isteyen herkesin ayağına taş koydular, engellemeye çalıştılar. 28 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Tayyip Erdoğan size emanettir. 28 Mayıs'ta öyle bir netice çıkacak ki, Türkiye sadece 5 yıllık bir istikrara değil, 100 yıllık büyüme ve istikrara adım atacaktır” şeklinde konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.