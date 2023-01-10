Bakan Soylu: 'Bir siyasi partinin terörle iç içeliği ortadaysa AB ne yapıyorsa Türkiye onu yapmalıdır'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması konusunda, “Bir siyasi partinin terörle iç içeliği ortadaysa Avrupa Birliği (AB) ne yapıyorsa Türkiye onu yapmalıdır” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması konusunda, “Bir siyasi partinin terörle irtibatı ve iç içeliği ortadaysa Avrupa Birliği (AB) ne yapıyorsa Türkiye onu yapmalıdır” dedi.