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Bakan Soylu: 'Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir'

Bakan Soylu: 'Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir'
Bakan Soylu: 'Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu' ile ilgili konuştu. Soylu "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek" dedi.

Bakan Soylu: 'Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir' - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu' ile ilgili konuştu. Soylu "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek" dedi.

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