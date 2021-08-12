İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor

Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor
Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini ilk günden itibaren yerinden takip ediyor. Bakan Soylu, bir çocuğun afet bölgesinden kurtarılma anına bizzat şahitlik etti.

Bakan Soylu, Bozkurt’taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketini ilk günden beri yerinde takip ediyor.

Bakan Soylu, afetzedeler ile yakından ilgileniyor ve çalışmaları bizzat koordine ediyor. Çalışmaları alandan takip eden Bakan Soylu, bir çocuğun bot ile kurtarılma anına da bizzat şahitlik etti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.

Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Utku Şimşek
 

İLGİLİ HABER
Kastamonuda sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri Kastamonu’da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri
İLGİLİ HABER
Kastamonuda acı bekleyiş sürüyor Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
İLGİLİ HABER
AFAD: Kastamonuda sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti AFAD: 'Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti'
İLGİLİ HABER
Kastamonu felaketi yaşıyor Kastamonu felaketi yaşıyor
İLGİLİ HABER
Kastamonuda sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi Kastamonu’da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.