Bakan Soylu: 'Bugüne kadar 47 bin muhtara ve 150 bin azaya afet farkındalık eğitimi verildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de Meriç Nehri kenarında bir tesiste, kadın muhtarlarla bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kadın Muhtarlar Buluşması' programına Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'ne bağlı 200 kadın muhtar katıldı.

Kadın muhtarları Tarihin her döneminde hep önemli bir şehir olan, özel, manevi ve tarihi iklimiyle farklı kent Edirne'de buluşturmak istediklerini söyleyen Bakan Soylu, konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini aktardı.

“Bir afette çalınacak ilk kapı muhtarlardır”

Muhtarlardan afet bilinçlendirmesi konusunda hassas davranmalarını isteyen Bakan Soylu, bugüne kadar 47 bin muhtara ve 150 bin azaya afet farkındalık eğitimi verildiğini ifade etti.

Bugün Türkiye'de bin 10 mahalle ve 124 köy olmak üzere toplam bin 134 kadın muhtarın görev yaptığını hatırlatan Bakan Soylu, "Bugüne kadar vali ve kaymakamlarımızla 286 bin muhtar buluşması gerçekleştirdik. Bu sayede vatandaş memnuniyeti adına nokta atışı yapma şansınız var. Bu az bir sayı değil. Bu sayı nereden nerelere geldi. İlk önce yüzlü sayılar, sonra üç yüzlü sayılar, bugün binli sayıların üzerine geldi. Bunu daha da artırmanın gayreti ve beklentisi içerisindeyiz. Sadece muhtarlık kurumu için değil, kamunun bütün alanlarında çok daha fazla kadınımızın görev ve sorumluluk almasını istiyoruz" dedi.

“Muhtarlık Kanunu'nun hayata geçirilmesi için çalışmalarımız sürüyor”

Genel idari sisteme katkı koyacak ve güçlendirecek bir anlayışı hayata geçirmek için çalışmalar yapıldığını söyleyen Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımız 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle 22 bin muhtarın huzurunda ve Türkiye'deki bütün muhtarlarımızın şahsında orada bir sözü daha ortaya koydu. Muhtarlık Kanununu bir an önce geçirip bunu da artık çıkaralım anlayışını sizinle beraber paylaştı. Biz de son hazırlıklarımızı son redaksiyonlarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Afet yönetiminin önemli bir mesele olduğunu belirten Bakan Soylu, her muhtarın kendi zihninde mahalledeki bir afet durumunda ne yapacağını tekrar tekrar çalışması gerektiğini, bir afette çalınacak ilk kapının muhtar kapısı olacağını söyledi.

Muhtarları çağın gerektirdiği birtakım sorunlardan kaynaklı görevlerin beklediğine değinen Bakan Soylu, muhtarlık mesleğinin daha sistematik ve daha hukuka uygun şekilde yapılmasını hep birlikte sağlayacaklarını duyurdu.

Kadın muhtarların talebi üzerine muhtarlıklara kamera takılması projesinin başlatıldığını aktaran Bakan Soylu, Muhtarlık binaları yapılırken güvenlik amacıyla kadın muhtarların binalarına öncelik verildiğini belirtti.

Mehmet Basmacı - Özlem Ceylan



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