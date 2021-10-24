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Bakan Soylu: 'Çukurca sınırından sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakan Soylu: 'Çukurca sınırından sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi'
Bakan Soylu: 'Çukurca sınırından sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca sınırından sızan 2 teröristin hava desteği ve kara operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 

“Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi: Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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