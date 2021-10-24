Bakan Soylu: 'Çukurca sınırından sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

“Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi: Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor” ifadelerini kullandı.

Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi:

Çukurca sınırından sızan 2 terörist;

J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi.



Laftan anlamıyorlar



Gözü alıyorsa Karayılan gelsin,

fare gibi saklanmasın.

Onun da sırası geliyor. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 23, 2021

Mehmet Kalay

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