Bakan Soylu: 'Deprem bölgesinde 209 konteyner kentin kurulumuna başlandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Soylu, ”Sabah Adıyaman'daydık bir toplantı yaptık, şimdi de Malatya'dayız. Valimiz, koordinatör valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla bir değerlendirme toplantısı ortaya koyduk. Hem geldiğimiz süreci değerlendirdik hem de atacağımız adımları yeniden hep birlikte masaya yatırmış olduk” dedi.

Deprem bölgelerinde 209 konteyner kentin kurulumuna başlandığını belirten Soylu, ”Şu ana kadar 42 konteyner kentin altyapısı tamamlanmış oldu. 209 konteyner kente toplam 108 bin konteyner yerleştirilecek. Şu ana kadar 15 bin 809 konteyner kuruldu, kurulumlar hala devam ediyor. Malatya'da ise 3 bin 247 konteyner kuruldu ve ailelerin önemli bir bölümü yerleştirildi. Buradan vatandaşlarımıza bir bilgi vermek istiyorum, bu yerleştirilmeler öncelikle depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarıyla başlıyor, hemen ardından şehit aileleri ve gazi yakınları, aynı zamanda hasta, yaşlı, engelli ve sosyal yardımlaşma vakıflardan yardım alanlar yerleştirilmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında bugüne kadar 411 bin çadır dağıtıldığını kaydeden Soylu, ”Bu ayın sonuna kadar da 300 bin çadır dağıtılacak, bunlarla birlikte toplam 700 bin rakamına çıkmış olacağız. Hem ülkemizde üretilenler var, hem yurt dışından satın aldıklarımız ve gerek Türk Havayolları olsun, gerekse diğer kargo şirketleri olsun, dost ülkelerin kargo uçakları olsun sürekli getirdiklerimiz var. Çin'den Pakistan'a kadar, başka ülkelere kadar bu nakliyatı sürdürüyoruz. Malatya'da şu ana kadar 52 bin 892 çadır dağıtıldı“ dedi.

Depremlerde hayatını kaybeden 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Soylu, ”Rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımızın önce bunları Adalet Bankalığımızda ve Başsavcılığımızda vermiş olduğumuz rakamlarla kamuoyuna duyurduk. Rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün nüfusta tescili gerçekleştirildi. Nüfusta tescil şöyle gerçekleştiriliyor: Bir Sağlık Bakanlığının verileri, iki kırsalda hayatını kaybedip kaymakamlık tarafından bildirilenler, üç başsavcılıklar tarafından ölü muayenesi ile birlikte. Bir kanal daha var, o da şu; yabancı uyruklu vatandaşlar dört ayrı kanaldan Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne geliyor ve burada ölüm tescil işlemlerini gerçekleştiriyor. 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu vatandaşlar. Şu ana kadar gerek DNA, gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan bin 619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Afette henüz yakınını bulamayanların emniyetimize başvuru sayısı ise 264. Bunların içerisinde yetişkin de, çocuklar da var. Burada DNA ve parmak izi eşleştirmeleri hala devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Hasar tespit çalışmaları hakkında da bilgi veren Soylu, ”Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Bu hasar tespit çalışmaları gerek belediyeler, gerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün mekansal adrese dayalı kayıt sitemi, gerekse de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın coğrafi bilgisiyle eşlenerek e-Devlet'te ve hasar.gov.tr.'de yayınlanıyor. Burada belediyenin kaydında olmayan kaçak binalar da var, bunların da hasar tespiti yapılıyor. Doğal olarak vatandaş sisteme girdiği zaman ben bunu göremedim diyor. Kaçak yapıları göremeyenler için her vilayetimizde AFAD koordinasyon merkezleri itirazlara açıktır. İkincisi ise belediyelerin verdiği sokak numaralarıyla bu süreç içerisinde değişme olabiliyor, bunları da arkadaşlarımız eşletirdi“ dedi.

Eşya taşıma yardımlarının da başladığını belirten Soylu, ”Hiç kimse endişelenmesin. Evleri az ve orta hasarlı olan, 10 bin TL destek ödemesi alamayan vatandaşlarımız var. Onların da tespit edilerek vatandaşlarımıza ödemeleri ulaştırılacaktır. Bu arada taşıma yardımları da başladı. AFAD tarafından vatandaşlarımızın hesaplarına ödemeler gönderilmektedir” ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen esnaflara geçici iş yerleri yapılacağını da ifade eden Soylu, ”10 bin esnafımıza deprem bölgesinde geçici esnaf dükkanı yapıyoruz. Bu rakam Malatya'da 2 bine kadar yaklaşmaktadır. Bir taraftan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlıyoruz, bir taraftan da ticari hayatta esnafımızın yeni geçici bir adım atması için de destekte bulunuyoruz. El birliğiyle bu meselenin altından kalkacağımıza inanıyoruz. Allah nasip edecek bu şehirlerde duymaya alıştığımız müezzin sesini duyacağız, çocuklarımızın okullardaki o zil seslerine karışan güzel seslerini duyacağız. Biz büyük ve inançlı bir milletiz, bu işin içerisinden hep birlikte çıkacağız” diye konuştu.

Hasan Eryılmaz - Numan Güder

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