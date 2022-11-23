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Bakan Soylu deprem bölgesinde: 'Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak'

Bakan Soylu deprem bölgesinde: 'Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak'
Bakan Soylu deprem bölgesinde: 'Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak'

Depremin meydana geldiği Düzce'de incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elektrik kesintisi var. Bunun önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü şekilde elektrik veriliyor. Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. 70'in üzerinde artçı sarsıntının olduğunu söylemiştim. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerekse AFAD ekipleri battaniye gibi imkanlarla desteklerde bulunuyorlar" dedi.

Bakan Soylu deprem bölgesinde: 'Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak' - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'de incelemelerde bulunuyor. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Biraz önce de yine Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var. Bunun önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü şekilde elektrik veriliyor.

Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. 70'in üzerinde artçı sarsıntının olduğunu söylemiştim. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerekse AFAD ekipleri battaniye gibi imkanlarla desteklerde bulunuyorlar. AFAD ve Kızılay ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Allah'a şükür şuanda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şuana kadar intikal etmiş olumsuz bir durum yok. Söylediğim gibi, birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapıyorlar. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum" dedi.
 

Burakcan Tokyürek-Orkun Kaya-Enes Bektaş-Ali Yıldız-Cihan Atik
 

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