İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin 'sarı torbalı' fotoğrafını paylaştı

Bakan Soylu, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin 'sarı torbalı' fotoğrafını paylaştı
Bakan Soylu, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin 'sarı torbalı' fotoğrafını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da devam eden ‘Eren Abluka-34’ operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı.

Bakan Soylu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristlerin 'sarı torbalı' fotoğrafını paylaştı - Tıkla İzle

‘Eren Abluka-34' operasyon çerçevesinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında güvenlik güçlerince 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, “Teslim olmadılar şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında Jandarma SİHA'nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler” notunu paylaştı.
Operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Rıdvan Kılıç

İLGİLİ HABER
Bursa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu açıkladı Bursa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu açıkladı
İLGİLİ HABER
Bakan Soylu: Türk siyaseti PKK vesayetinin altında inim inim inlemektedir Bakan Soylu: 'Türk siyaseti PKK vesayetinin altında inim inim inlemektedir'
İLGİLİ HABER
Bakan Soyludan KPSS günü yoğun mesai harcayan ekiplere teşekkür Bakan Soylu'dan KPSS günü yoğun mesai harcayan ekiplere teşekkür

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.