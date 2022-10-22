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Bakan Soylu Diyarbakır'da kanaat önderleriyle bir araya geldi

Bakan Soylu Diyarbakır'da kanaat önderleriyle bir araya geldi
Bakan Soylu Diyarbakır'da kanaat önderleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Bakan Soylu Diyarbakır'da kanaat önderleriyle bir araya geldi - Tıkla İzle

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'da ziyaretlere devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) Lojmanları toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal eşlik etti. Bakan Soylu, toplantı sonrası ilçe ziyaretlerine devam emek üzere Kulp, Lice Kocaköy'e gitmek için yola çıktı.

Murat Başal
 

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