Bakan Soylu: 'Dünyada İHA teknolojisini bizden daha iyi kullanan kimse yok'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu. Bakan Soylu, programda Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ile Süleyman Özışık'ın sorularını yanıtladı.

“Dünyada İHA teknolojisini bizden daha iyi kullanan kimse yok”

“Bizim elimizdeki terör örgütünün Türkiye yapılanması, Suriye yapılanması var, bizim elimizde Kuzey Irak yapılanması var. Yani bizim elimizde bütün yapılanmaları var” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, “Biz kimin nerede olduğunu biraz istihbarat sonucunda Suriye içerisinde terör örgütüne katılanlar, kısmen Irak içerisinde katılanları belirli bir zaman sonra öğreniriz, o da bizim az bir zamanımızı alır. Ama Türkiye'de geçen sene 200'ün üzerinde terörist girdi dışarıdan. Bu sene 80 civarında. Aslında sınırlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleriyle kurduğumuz çok ciddi şey, Pençe harekatı, geçen sene girdiği değerlendirilen terörist miktarı 251, bir önceki sene 408 sadece biz dışarıya terörist gitmeyle azaltmayı gerçekleştirmedik. Aynı zamanda bir şey daha yapıldı, giren terörist sayısı aynı zamanda telsiz konuşmalarını, ifadelerini alıyoruz. Bir tek notları var, bazıları günlük tutuyor. Bütün bunların üzerinden yürüyoruz.

Burada hareket kabiliyetimiz tamamen kısıtlandı, ölüm bizi bekliyor. Bir taraftan insansız hava aracı, 2017'nin ocak, şubat mart aylarında ben bir şey söyledim. Dedim ki terör örgütüne tarihinin en büyük darbesini vuracağız ve bitireceğiz. Benimle bütün sol yazarlar bütün PKK yandaşları herkes dalga geçti. Senin gibi çok söyleyenler oldu. Çünkü Türkiye'nin teknolojisini gördüm. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, yani özellikle İHA konusunda ne mücadele verdiğini biliyorum. İnşallah bir gün o mücadelenin gerçek hikayesini anlatır. Ama neticesinde başardı. Ülke için başardı. Ülkenin birliği için başardı. Türkiye'nin üst bir teknolojiyi elde etme kabiliyetini Türkiye'yle buluşturma açısından başardı bunu sağladı.

İHA bir taraftan, bir şey daha söyleyeyim. Onur duydum dünyada İHA teknolojisini bizden daha iyi kullanan kimse yok. Bizim jandarmamız, polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar iyi kullanabilen, bu kadar kısa zamanda kendisini buna adapte etmiş yetiştirmiş, dünyada başka bir örneğimiz yok. Muhteşem bir tabloyu Türkiye ortaya koyuyor. Bu olunca sahadan gelen istihbarat artıyor. Onların bir kısmı kendi gizlimiz içerisinde gerçekleşen işler” ifadelerin kullandı.

“İHA ve SİHA'lar Elimiz, ayağımız, kolumuz, gözümüz”

İHA ve SİHA'larla ilgili konuşan Bakan Soylu, “Elimiz, ayağımız, kolumuz, gözümüz. Başlangıcından itibarin çok farklı bir noktaya geldi. O büyük balıkta gelince en son yaptıkları AKINCI geldiği andan itibarine havada durabilme kabiliyetimiz çok daha fazla olacak. Gözetleme daha fazla olacak. Terör örgütünün kırsalda etkinliği azalacak. Şehirlerde çok ciddi engellemeler yapılıyor. Onları zamanı gelince söylerim. Şehirde terör olayı engellemişiz bomba yakalamışız hepsini paylaşıyor değiliz. Terör örgütü sürekli tavan tutabilmek için eylemleri kendi adına önemli bir süreç olarak görüyor. Bu konuda Allah nazardan korusun Allah yardımcıları olsun dualarımız onlarla olsun istihbaratımız her yönüyle güzel çalışıyor. Türkiye'yi sarsacak birçok olayı ses çıkarmadan kahramanlıklarını yapmadın, bizim ortaya koyacağımız sonuç şudur. Milletimiz huzur içiresinde ve özgürlükle evine işine gitsin ailesiyle bir araya gelsin. Seyahat hürriyetini ortaya koysun. Bunu sağlayabilsin” ifadelerini kullandı.

İsmail Coşkun - Mehmet Başa



