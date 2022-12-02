Bakan Soylu duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar'da, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15' operasyonu çerçevesinde 3 bölücü terör örgütü mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar'da 3 terörist daha sarı torbada az kaldı” ifadelerine yer verdi.

“3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir”

Bakanlık tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada ise, “Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi GABAR DAĞI bölgesinde müştereken başlatılan, J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Ali Nargüner

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.