Bakan Soylu, engelleri aşıp vatandaşların yanına ulaştı

Helikopterle Bartın'dan Karabük'ün Yenice ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, metrekareye 150 kg yağışın düştüğü ilçede sel sonrası incelemelerde bulundu. İlk olarak Şeker Kanyonu'na giden Bakan Soylu, buradan sonra Tır köyüne geçti. Ana yol ile mahallenin bağlantısını sağlayan köprünün yıkıldığı bölgeyi inceledi. Bakan Soylu, köprünün yıkılan ayaklarına rağmen engelleri aşıp karşıya geçerek vatandaşın yanına gitti. Selzedelerin mağduriyetini dinleyen Bakan Soylu, Vali Fuat Gürel'e içme suyu sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdi. Bakan Soylu, köprü vazifesi gören tahtaların üzerinden geçerek geri döndü. Bakan Soylu, köyde evleri yıkılan vatandaşlara en kısa sürede yeni konutların yapılacağını söyledi. Bakan Soylu'nun ilçedeki incelemeleri sürüyor.

Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı - Fatih Ünlü